Corteo per Gaza alla Sapienza occupata la facoltà di Scienze politiche

AGI - Sono in corso i monitoraggi della Digos della Questura di Roma e degli agenti del commissariato in relazione a quanto accaduto all’Università La Sapienza, dove alcuni studenti dei movimenti - tra cui Cambiare Rotta - dopo aver calato una grande bandiera palestinese, sono entrati nella facoltà di Scienze Politiche, interrompendo le lezioni e battendo sulle porte delle aule. Gli studenti hanno annunciato di aver occupato la facoltà. L’azione è arrivata al termine di un corteo studentesco che ha attraversato la città universitaria, passando davanti a diverse facoltà e dipartimenti. La mobilitazione è stata lanciata in solidarietà con la Palestina e a sostegno della Global Flotilla. 🔗 Leggi su Agi.it

