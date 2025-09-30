Corteo a La Sapienza petardi e vernice rossa contro il rettorato

Petardi, fumogeni, e vernice lanciata contro l'ingresso del rettorato, durante il corteo degli studenti per la Palestina alla Sapienza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Corteo pro-Pal degenera: lancio di vernice e petardi alla Sapienza - Pal alla Sapienza tra cori, striscioni e fumogeni per chiedere lo stop agli accordi con Israele e denunciare la guerra a Gaza.

Corteo pro-Pal alla Sapienza, petardi e vernice contro il rettorato. Occupata Scienze politiche - Petardi, fumogeni, e vernice lanciata contro l'ingresso del rettorato, durante il corteo degli studenti pro-

