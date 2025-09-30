Cortellesi | dopo il mio film torno con Petra un posto sicuro per me

Roma, 30 set. (askanews) - Sono passati due anni dall'inizio del percorso trionfale del suo film "C'è ancora domani", che ha incassato più di 50 milioni di dollari in tutto il mondo, e ora Paola Cortellesi torna, solo nel ruolo di attrice, con uno dei personaggi che ama di più. L'8 e il 15 ottobre su Sky Cinema e NOW arriva infatti la terza stagione di "Petra". Nella serie interpreta un'ispettrice un po' burbera, ma amatissima dal pubblico, accanto al viceispettore Monte interpretato da Andrea Pennacchi, sempre diretti da Maria Sole Tognazzi. Cortellesi ha confessato: "Sul set non vedevo l'ora di ritrovarla, sono arrivata naturalmente affaticata, fisicamente dalle tante cose che son successe dopo il film. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

