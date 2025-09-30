Corte d’assise per due pakistani Accusati di sequestro di persona
Due i processi di assise che inizieranno in autunno. A novembre, come noto, è fissato quello per la morte di Yulesy Manyoma Casanova, 33 anni, uccisa con un colpo di fucile in via del Villino il 10 agosto 2024 dal compagno. Il 27 ottobre prossimo, però, verrà celebrata anche la prima udienza del processo dove due pakistani di 41 e 43 anni, che vivono in un centro della cintura periferica senese, sono accusati di presunto sequestro di persona. La vicenda che analizzeranno i giudici di Assise è una costola dell’inchiesta che fece scalpore, nel marzo 2024, relativa all’ondata di migranti, soprattutto pakistani, che erano arrivati in massa a Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
