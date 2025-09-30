corsi gratuiti di italiano per cittadini stranieri mamme in prima linea

PISTOIA Alla Biblioteca San Giorgio, due corsi gratuiti di lingua italiana per i cittadini stranieri che vivono nella provincia di Pistoia nell’ambito del progetto “Adulti in-formati a Pistoia”, finanziato dalla Regione con risorse del Fondo Sociale Europeo. Il primo corso comincia domani, 1 ottobre, e si articolerà in dieci lezioni, con due incontri settimanali il mercoledì e il venerdì, dalle 9 alle 11. È aperto a uomini e donne straniere e propone un orario mattutino pensato per agevolare la partecipazione delle mamme durante le ore scolastiche dei figli. Le donne con bambini piccoli che non frequentano ancora la scuola dell’infanzia possono portarli con sé: i piccoli saranno accolti e seguiti da operatrici specializzate negli spazi della San Giorgio Ragazzi per la durata delle lezioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

