Corsa epica fino a Sparta | Una sfida oltre i limiti
Una sfida al limite delle forze umane, un viaggio epico sulle orme dei messaggeri dell’antica Grecia. Giacomo Alessi, 54 anni, poliziotto in servizio a Rimini, ha portato a termine per la prima volta lo Spartathlon, la mitica corsa che collega Atene a Sparta: 246 chilometri percorsi in 31 ore e 11 minuti. Una prova di coraggio, determinazione e resistenza tra le più dure e leggendarie al mondo. "Lo Spartathlon - spiega Alessi - è una competizione che, per importanza, si può paragonare alla finale del campionato del mondo di calcio. Non è una gara aperta a tutti: servono qualificazioni ottenute in altre ultramaratone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: corsa - epica
Non perdetevi neanche un minuto d'azione. Seguite la corsa al primato mondiale dell'incursione "Deserto perpetuo" in versione epica in compagnia di @evanf1997_ e @cbgray_ di RaidZone. bung.ie/raidrace - facebook.com Vai su Facebook
Non perdetevi neanche un minuto d'azione. Seguite la corsa al primato mondiale dell'incursione "Deserto perpetuo" in versione epica in compagnia di @evanf1997_ e @cbgray_ di RaidZone. http://bung.ie/raidrace - X Vai su X
Corsa epica fino a Sparta: "Una sfida oltre i limiti" - Giacomo Alessi, 54 anni, poliziotto, ha completato la leggendaria ultramaratona greca di 246 chilometri in 31 ore e 11 minuti, affrontando caldo e pioggia . Si legge su msn.com
Di corsa da Atene a Sparta in 35 ore - Loris De Paola, 39enne podista santarcangiolese dell’Olimpia Nuova Running Poggio Berni, ha portato a termine una ... Riporta ilrestodelcarlino.it