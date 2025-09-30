Corsa epica fino a Sparta | Una sfida oltre i limiti

Una sfida al limite delle forze umane, un viaggio epico sulle orme dei messaggeri dell’antica Grecia. Giacomo Alessi, 54 anni, poliziotto in servizio a Rimini, ha portato a termine per la prima volta lo Spartathlon, la mitica corsa che collega Atene a Sparta: 246 chilometri percorsi in 31 ore e 11 minuti. Una prova di coraggio, determinazione e resistenza tra le più dure e leggendarie al mondo. "Lo Spartathlon - spiega Alessi - è una competizione che, per importanza, si può paragonare alla finale del campionato del mondo di calcio. Non è una gara aperta a tutti: servono qualificazioni ottenute in altre ultramaratone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

