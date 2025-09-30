Corruzione all' Asp le tangenti nascoste tra farmaci e biglietti del cinema | Prendi la medicina ti fa bene
Scatole di medicinali e di integratori alimentari, ma anche più comuni buste bianche con "i biglietti del cinema" e alla fine anche la bomboniera perché "i confetti ci vogliono". È con queste modalità che in almeno sei circostanze dall'inizio dell'anno, Mario Lupo, commercialista e presidente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: corruzione - tangenti
Palermo, corruzione all’Asp: il dirigente Cerrito confessa le tangenti - PALERMO – Il giudice per le indagini preliminari si è riservato sulla convalida dell’arresto in flagranza di reato di Francesco Cerrito e Mario Lupo. Come scrive livesicilia.it
Corruzione all'Asp: il presidente della Samot ammette di aver consegnato le tangenti - Mario Lupo, presidente della Samot e della Adi Palermitana 24 Scarl, ha ammesso di aver consegnato tangenti al dirigente dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp), Francesco Cerrito. Si legge su tp24.it