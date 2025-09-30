Si è svolta oggi, 30 settembre, a Palazzo Piacentini la cerimonia di presentazione e annullo filatelico del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy, dedicato al Corriere dello Sport in occasione del 100° anniversario della testata. L’evento, presieduto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha visto la partecipazione del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, della consigliera di amministrazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Flavia Scarpellini, e del responsabile della Filatelia di Poste Italiane, Giovanni Machetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Corriere dello Sport, presentato il francobollo per i 100 anni: "Una grande storia italiana"