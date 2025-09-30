Corriere dello Sport | Napoli il rilancio in due mosse

"> Come ha scritto Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la trasferta di San Siro ha lasciato scorie che il Napoli si è portato fino a Castel Volturno: la prima sconfitta in campionato dopo sedici risultati utili consecutivi, la seconda in undici giorni dopo il ko all’Etihad con il City, le disattenzioni difensive e l’episodio De Bruyne. Ora la squadra è chiamata a reagire subito: domani al Maradona arriva lo Sporting Lisbona, campione del Portogallo, in una sfida fondamentale per il cammino europeo. Secondo l’analisi di Mandarini per il Corriere dello Sport, la necessità di vincere non riguarda soltanto la classifica ma anche l’autostima: un successo contro lo Sporting sarebbe una ricarica mentale, utile a cancellare i brutti pensieri e a restituire fiducia al gruppo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

