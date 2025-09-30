"> Come ha raccontato Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Antonio Conte ha gestito con rapidità e decisione la vicenda della sostituzione di Kevin De Bruyne contro il Milan. Nessun dramma e nessuno strascico, ma la ferma riaffermazione di regole chiare e universali. Al 73’ di San Siro, la reazione contrariata del belga – molto diversa da quella composta mostrata a Manchester dopo l’espulsione di Di Lorenzo – aveva fatto discutere. Dopo il match, Conte ha sottolineato: «Mi auguro che fosse contrariato per il risultato, perché se fosse per altre cose ha preso la persona sbagliata». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte-KDB, il caso è già chiuso”