Correvano per il corridoio uno di loro ha provato a baciare una donna mentre altri si prendevano a testate | caos sul volo Ryanair per l’addio al celibato piloti costretti all’atterraggio di emergenza

Un volo trasformato in un “ostaggio” di un gruppo di passeggeri visibilmente ubriachi. È la cronaca di un viaggio da incubo quello vissuto venerdì scorso a bordo del volo Ryanair FR8425, partito da Londra Luton e diretto ad Alicante. Un turbolento addio al celibato ha costretto l’equipaggio a richiedere l’intervento della polizia e a effettuare un atterraggio d’emergenza a Tolosa, in Francia, dove due dei membri del gruppo sono stati arrestati. A documentare l’escalation di follia è stata una passeggera, Tania Nichols, con un video poi diventato virale su TikTok. Secondo il suo racconto, ripreso dal Daily Mail, i problemi sono iniziati prima ancora del decollo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

