Correva l' anno di Marco Saioni | 1910 - Quattro amici e la bionda Avventure in città

Perugiatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tiepida sera settembrina, quattro ragazzi, gli ormoni in agguato. I passi sfaccendati della combriccola, battuto il corso, si arrestarono alla balaustra dei giardinetti. Davanti a loro, rade, flebili luci picchiettavano il buio che sembrava foderare l’ampio orizzonte. Solo lo sferragliare del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: correva - anno

Correva l'anno | Perugia 1904 - L'etica del lavoro secondo "Scataflux" lustrascarpe di Corso Vannucci

Correva l'anno di Marco Saioni | 1910 - Obbligo vaccinale sì o no. Disputa scientifica tra medici

Correva l’anno 1275, gli Astigiani corsero il Palio sotto le mura di Alba

Cerca Video su questo argomento: Correva Anno Marco Saioni