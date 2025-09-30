corno alle scale un cartello sulla a1

Valorizzare Porretta Terme e il comprensorio del Corno alle Scale con una segnaletica adeguata in autostrada. Questa la proposta dell’azzurra Rosaria Tassinari che scrive, in merito, al ministero della Infrastrutture e dei Trasporti e a quello del Turismo. Un’interrogazione parlamentare, quella dell’onorevole, Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice di Forza Italia in Emilia-Romagna, che è stata presentata, nei giorni scorsi al Mit e al ministero del Turismo per chiedere un intervento presso Autostrade per l’Italia affinché all’uscita autostradale di Sasso Marconi, sulla A1, vengano segnalate le località turistiche di Porretta Terme e del Parco Regionale del Corno alle Scale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

