Cormano Luca Liberti trionfa ai Campionati nazionali di natural body building

Ilnotiziario.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al suo debutto il ventottenne cormanese Luca Liberti conquista il primo posto ai Campionati nazionali di natural body building della FCFN nella categoria Man’s Muscolar. Per raggiungere questo importante traguardo, Liberti ha lavorato duramente per quattro anni, allenandosi per cinque o sei sedute settimanali, studiando la biomeccanica e adottando anche una sperimentazione nutrizionale: il tutto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

