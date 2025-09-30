Coriano pronta ad essere invasa da 400 motociclisti per l’arrivo del Transitalia Marathon
Venerdì 3 ottobre Coriano diventa protagonista di un evento unico: l’arrivo del Transitalia Marathon, il più grande evento di moto-avventura in Italia. A partire dalle ore 13, in Piazza Don Minzoni, arriveranno i 400 partecipanti provenienti da tutto il mondo, che avranno percorso oltre 1.500 km. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
