Coriano pronta ad essere invasa da 400 motociclisti per l’arrivo del Transitalia Marathon

Riminitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 3 ottobre Coriano diventa protagonista di un evento unico: l’arrivo del Transitalia Marathon, il più grande evento di moto-avventura in Italia. A partire dalle ore 13, in Piazza Don Minzoni, arriveranno i 400 partecipanti provenienti da tutto il mondo, che avranno percorso oltre 1.500 km. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

