Coreglia Antelminelli | capriolo intrappolato in una recinzione salvato dai vigili del fuoco

30 set 2025

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta oggi, 30 settembre 2025 alla stazione ferroviaria di Ghivizzano per una femmina di capriolo che era rimasta intrappolata nella recinzione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

