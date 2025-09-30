Coreglia Antelminelli | capriolo intrappolato in una recinzione salvato dai vigili del fuoco
Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta oggi, 30 settembre 2025 alla stazione ferroviaria di Ghivizzano per una femmina di capriolo che era rimasta intrappolata nella recinzione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: coreglia - antelminelli
COREGLIA ANTELMINELLI – Il Comune di Coreglia Antelminelli si prepara ad inaugurare sabato 27 settembre, alle ore 15, il progetto di co-housing in via di Gretaglia a Ghivizzano. Un importante intervento di recupero e riorganizzazione degli spazi su un im - facebook.com Vai su Facebook
Ghivizzano, il capriolo resta intrappolato in una recinzione: «Bambi» salvato dai vigili del fuoco - I pompieri sono intervenuti sul posto, provvedendo a liberare l'animale attraverso l’impiego di un'apposita attrezzatura per divaricare la ringhiera di metallo ... Segnala corrierefiorentino.corriere.it
Capriolo incastrato in una recinzione, liberato dai vigili del fuoco - Rimasta incastrata in una recinzione, una femmina di capriolo è stata liberata dai vigili del fuoco. Si legge su gonews.it