Coraggio e riconoscenza la polizia premia i suoi agenti

Sondriotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di lunedì 29 settembre, dopo la cerimonia a Tirano per la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, nei locali della Questura di Sondrio, si è svolto il “Family Day”, iniziativa promossa dal capo della Polizia come momento di incontro tra i poliziotti e i. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coraggio - riconoscenza

coraggio riconoscenza polizia premiaMorto a 25 anni in Algeria. Premio a mamma Barbara: "Lotto per dargli giustizia" - La motivazione: "Diamo voce a chi rappresenta l’Italia migliore con sacrificio". Secondo msn.com

coraggio riconoscenza polizia premiaPremio Guerrieri, Reggio “incorona” le figure simbolo di coraggio e impegno - Reggio Calabria si prepara ad ospitare il Premio Guerrieri 2025, una serata che unisce cultura, memoria, solidarietà e impegno civile. Lo riporta cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Coraggio Riconoscenza Polizia Premia