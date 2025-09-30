Coppola | Il mio amore con Maradona? Tra noi tutto tranne il sesso Avrei voluto morire io al suo posto

Lo storico agente di Diego: "Il nostro legame era fisico, ci separammo per poi ritrovarci. Il miglior Diego? Non quello dell'86 ma del primo scudetto. Una volta Giovanni Paolo II gli disse: 'tu sei più famoso di me'". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Coppola: "Il mio amore con Maradona? Tra noi tutto... tranne il sesso. Avrei voluto morire io al suo posto"

Guillermo Coppola: «Messi è il migliore, ma Maradona è stato unico, più famoso del Papa. Ecco quali sono stati i momenti più felici e quelli più tristi». - Coppola e il ricordo nei confronti di Diego Armando Maradona: nel mezzo anche il solito paragone tra lui e Messi É stato il procuratore di Diego Maradona ai bei tempi, l’agente che lo ha accompagnato ... Segnala calcionews24.com

Dalma Maradona: "A Napoli l'amore per mio padre è infinito" - Questa città è una seconda casa, Diego è parte di Napoli e lo percepisco ogni volta che vengo qui". Da napoli.repubblica.it