Coppa Italia | Unitas Sciacca pronta alla sfida con il Licata
La Coppa Italia entra nel vivo e l’Unitas Sciacca si prepara ad affrontare un match prestigioso e impegnativo contro il Licata Calcio, valido per l’andata degli Ottavi di finale. Dopo aver superato con autorevolezza la Folgore Castelvetrano nei sedicesimi, la squadra allenata da mister Iacono è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
