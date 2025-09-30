Convegno Safeguarding | dibattito su tutela dei minori e abusi nelle attività sportive
L’articolo 16 del Decreto Legislativo 392021 richiede la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, nonché l’adozione di codici di condotta volti a tutelare i minori e prevenire molestie, violenza di genere e ogni forma di discriminazione, come previsto anche. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
+++ LAVORO SPORTIVO E SAFEGUARDING: IL 18 OTTOBRE CONVEGNO A VERONA +++ Sabato 18 ottobre, a Verona, si parlerà di lavoro sportivo e safeguarding. Il convegno - dal titolo “La riforma dello sport: lavoro sportivo e safeguarding” - vedrà l’interv - facebook.com Vai su Facebook
| un nuovo sito per la FSGC, sviluppato dalla sammarinese Studio 99! | Il portale della FSGC ospita numerose novità, come l'invio di segnalazioni - anche anonime - su episodi presunti o conclamati a livello di Integrity o Safeguarding. ?https://fsgc.sm/it/no - X Vai su X
Diocesi: Adria-Rovigo, sabato un convegno sulla tutela dei minori, “un impegno per tutta la comunità” - Sarà questo il tema al centro del convegno organizzato dal Servizio per la tutela dei minori e delle ... Segnala agensir.it