Convegno Safeguarding | dibattito su tutela dei minori e abusi nelle attività sportive

L’articolo 16 del Decreto Legislativo 392021 richiede la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, nonché l’adozione di codici di condotta volti a tutelare i minori e prevenire molestie, violenza di genere e ogni forma di discriminazione, come previsto anche. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it