Controlli straordinari a Carpi in 8 locali pubblici identificate 106 persone
Nella serata di ieri e fino a tarda notte, la Polizia di Stato ha svolto un servizio straordinario anticrimine ad “alto impatto” nel comune di Carpi. Obiettivo: il rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, all’immigrazione clandestina e allo spaccio di sostanze. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
