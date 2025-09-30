Controlli della Polizia di Stato a Frattamaggiore Tratto in arresto un 44enne sorpreso con la droga

Identificate 91 persone e sequestrati 157 grammi di hashish. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità. Nelle ultime ore, la Polizia di Stato ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio a Frattamaggiore. In particolare, nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno effettuato controlli a Frattamaggiore, dove hanno identificato 91 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, controllati 52 veicoli e controllate 5 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it