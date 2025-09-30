Controlli della Finanza trasparenza dei prezzi violata | multati otto distributori su undici

Varese –  Intensificati da parte della Guardia di Finanza i controlli nei confronti dei distributori di carburante presenti sul territorio provinciale, attività finalizzata a garantire il rispetto delle normative sulla concorrenza tra le imprese, la trasparenza del mercato e il contrasto all’illegalità a tutela dei diritti dei consumatori. Nei servizi effettuati sono stati coinvolti i finanzieri di Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Luino, Gaggiolo e Saronno, con il supporto di un Ispettore Metrico della Camera di Commercio di Varese. Obiettivi e risultati dei controlli. I controlli eseguiti hanno avuto come obiettivo la verifica della corretta erogazione quantitativa dei carburanti, la qualità dei prodotti commercializzati e il rispetto delle disposizioni regolamentari riguardanti la pubblicità e la trasparenza dei prezzi applicati ai prodotti energetici nei confronti degli utenti finali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

