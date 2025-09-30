Controlli dei Nas di Catania in tre province siciliane sequestrate nove tonnellate di alimenti

Proseguono i controlli dei carabinieri del Nas di Catania nell’ambito della campagna nazionale “Estate Tranquilla 2025”, voluta dal comando carabinieri per la tutela della salute. Le verifiche si sono concentrate nelle aree turistiche delle province di Catania, Enna e Messina, comprese le isole. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

