Controlli agroalimentari ad Avellino | sequestrati 200 kg di prodotti senza tracciabilità e elevate sanzioni

Sequestrati prodotti alimentari privi di tracciabilità in tutta la provincia di Avellino. I Carabinieri Forestali del Gruppo di Avellino, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale e con il personale dell’A.S.L. di Avellino, hanno eseguito una serie di controlli nel settore agroalimentare, su tutto il territorio provinciale. L’attività preventiva, a tutela del consumatore, ha permesso di ritirare dal commercio, circa due quintali di prodotti agroalimentari privi tracciabilità e rintracciabilità. Nello specifico i militari, nei Comuni di Mercogliano, Grottaminarda, Aquilonia e Calitri, rinvenivano presso diversi esercizi commerciali, tra cui pescherie e minimarket generi alimentari, privi di qualsiasi indicazione attestante la tracciabilità e la rintracciabilità posti in vendita al consumatore oltre a diversi strumenti di pesatura privi di omologazione tra cui bilance. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it