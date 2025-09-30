Controlli agroalimentari ad Avellino | sequestrati 200 kg di prodotti senza tracciabilità e elevate sanzioni
Sequestrati prodotti alimentari privi di tracciabilità in tutta la provincia di Avellino. I Carabinieri Forestali del Gruppo di Avellino, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale e con il personale dell’A.S.L. di Avellino, hanno eseguito una serie di controlli nel settore agroalimentare, su tutto il territorio provinciale. L’attività preventiva, a tutela del consumatore, ha permesso di ritirare dal commercio, circa due quintali di prodotti agroalimentari privi tracciabilità e rintracciabilità. Nello specifico i militari, nei Comuni di Mercogliano, Grottaminarda, Aquilonia e Calitri, rinvenivano presso diversi esercizi commerciali, tra cui pescherie e minimarket generi alimentari, privi di qualsiasi indicazione attestante la tracciabilità e la rintracciabilità posti in vendita al consumatore oltre a diversi strumenti di pesatura privi di omologazione tra cui bilance. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: controlli - agroalimentari
ACCORDO MERCOSUR: ANCORA INACCETTABILE PER COLDIRETTI E FILIERA ITALIA Serve reciprocità sugli standard produttivi e controlli su tutti i prodotti agroalimentari in ingresso. Coldiretti e Filiera Italia chiedono fermezza a Bruxelles: no all’utilizzo - facebook.com Vai su Facebook
Accordo #Mercosur ancora insoddisfacente, deve essere vincolato a precise garanzie sul rispetto del principio di reciprocità degli standard produttivi e su controlli puntuali su tutti i prodotti agroalimentari che entrano in Europa - X Vai su X
Forestali Avellino, sequestrati due quintali di prodotti alimentari non idonei al consumo umano - L’azione dei militari nei comuni di Mercogliano, Grottaminarda, Aquilonia e Calitri presso diversi esercizi commerciali, tra cui pescherie e minimarket di generi alimentari ... Secondo orticalab.it
Controlli in pescherie e minimarket: alimenti non tracciati, scatta il sequestro - I Carabinieri Forestali del Gruppo di Avellino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale e con il ... Scrive msn.com