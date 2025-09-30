Controlli a tappeto sulle strade dell’Aquila | 55 multe 3 patenti ritirate e 3 auto sequestrate
Controlli intensificati della Polizia Stradale a L’Aquila: 55 violazioni, patenti ritirate e veicoli sequestrati per guida pericolosa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: controlli - tappeto
Via alla caccia, controlli a tappeto e multe. Spari vicino a case e ferrovia
Controlli a tappeto tra Ladispoli e Cerveteri: quattro arresti
Operazione Alto Impatto: controlli a tappeto nel salernitano
B&b irregolari nel Nuorese: 48 strutture multate, una chiusa a Budoni Controlli a tappeto dei carabinieri del comando provinciale di Nuoro: sanzioni per 90mila euro - facebook.com Vai su Facebook
Catania, sicurezza e controlli a tappeto nei luoghi della movida http://dlvr.it/TNLBz3 #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
Controlli a tappeto sulle strade dell’Aquila: 55 multe, 3 patenti ritirate e 3 auto sequestrate - Controlli intensificati della Polizia Stradale a L’Aquila: 55 violazioni, patenti ritirate e veicoli sequestrati per guida pericolosa. Da virgilio.it
Controlli “a tappeto” nel centro storico di Palermo – VIDEO - Controlli "a tappeto" a Palermo, in particolare nelle zone del centro storico, tra cui corso Vittorio Emanuele e via Maqueda. newsicilia.it scrive