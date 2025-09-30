Contributi troppo cari e servizi ' scadenti' Confindustria accanto alle imprese del Consorzio Asi

Confindustria Caserta conferma la propria attenzione alle aziende presenti nelle aree industriali del Consorzio ASI. Difatti grazie alla Convenzione siglata con G.R.A.L.E., lo Spin Off dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, si avrà assistenza consulenziale gratuita per gli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

