Il Conto Termico 3.0 è il nuovo meccanismo di incentivazione previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per favorire l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Numerosi sono i lavori ammessi dal bonus anche per i privati, con delle specifiche regole di accesso all’incentivo. Entrerà in vigore il 25 dicembre 2025 e sostituirà l’attuale Conto Termico 2.0 disciplinato dal decreto del 2016. La misura mette a disposizione 900 milioni di euro l’anno, di cui 400 destinati alle Pubbliche Amministrazioni e 500 ai soggetti privati. Come spiegato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin al momento dell’approvazione, “è un provvedimento molto atteso, soprattutto dagli enti locali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Conto termico 3.0, quali lavori sono ammessi

