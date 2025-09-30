Continassa Juve | solo Conceicao recupera per il Villarreal restano a Torino Bremer e Thuram
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. IL RACCONTO DELL’ALLENAMENTO ALLA VIGLIA. Conceicao e Bremer si sono allenati in gruppo ma solamente il portoghese è partito per la trasferta spangola. Bremer, Thuram e Miretti restano a Torino. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: continassa - juve
Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club
Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club
Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club
Continassa: #Thuram non è in campo con i compagni alla vigilia di Champions #Juventus - X Vai su X
Thuram recupera o no per Villarreal Juve Cosa è successo oggi alla Continassa ? - facebook.com Vai su Facebook
Thuram non si allena, trasferta Champions a rischio: chi recupera e chi no per la Juve - La Juventus si è ritrovata alle 12 alla Continassa per sostenere l’ultima seduta di allenamento prima della partenza verso la Spagna, dove affronterà il Villarreal nella seconda giornata della fase a ... Si legge su tuttosport.com
Conceicao Juventus, ottimi segnali dalla Continassa: è atteso di nuovo in gruppo, tutti gli aggiornamenti verso il Villarreal - Conceicao Juventus: il portoghese ha lavorato a parte anche ieri per un fastidio muscolare, ma è atteso oggi in gruppo con la Vecchia Signora Buone notizie dal fronte infortunati per la Juventus di Ig ... Secondo juventusnews24.com