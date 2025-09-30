Continassa Juve | solo Conceicao recupera per il Villarreal restano a Torino Bremer e Thuram

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa.   IL RACCONTO DELL’ALLENAMENTO ALLA VIGLIA. Conceicao e Bremer si sono allenati in gruppo ma solamente il portoghese è partito per la trasferta spangola. Bremer, Thuram e Miretti restano a Torino. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Continassa Juve: solo Conceicao recupera per il Villarreal, restano a Torino Bremer e Thuram

