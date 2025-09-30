Antonio Conte si presenta in conferenza stampa per la vigilia di Champions League: sfida allo Sporting dopo la sconfitta contro il Manchester City Il Napoli sfida lo Sporting Lisbona alla seconda giornata di Champions League. Il club azzurro deve dare una scossa dopo la sconfitta contro il City al ritorno in Europa e dopo il 2-1 fuoricasa a favore del Milan. Non senza polemiche. È scoppiato un caso mediatico attorno a Kevin De Bruyne. Il calciatore al 72? è stato sostituito ed è stato pizzicato dalle telecamere mentre diceva qualcosina al tecnico. De Bruyne e Conte hanno già avuto un confronto con il gruppo ed è stata già messa una pietra sopra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Conte torna sul caso De Bruyne: “Già chiarito tutto”. Poi rivela un possibile titolare a sorpresa