Conte | Piano di Trump per Gaza? Spirito condivisibile ma manca il riconoscimento dello Stato palestinese

"A Gaza c'è un genocidio in corso, ben venga il tentativo di riappacifazione, delineare un percorso articolato, rispetto alla prospettiva di Netanyahu di completare il lavoro adesso si apre uno spiraglio, ma dobbiamo stare attenti e mi auguro si possa discutere più a fondo alcuni aspetti di questa proposta di pace. Lo spirito complessivo è condivisibile". Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, intervenendo al convegno 'A 50 anni dalla conferenza di Helsinki', commentando il piano Trump per Gaza. Con i giornalisti, il presidente 5 Stelle sottolinea però le criticità del piano.

“Saranno trattati come terroristi”. Sarebbe questo il piano di Israele contro gli attivisti salpati anche dai porti italiani con le barche della Global Sumud Flotilla per portare aiuti, sostegno, rompere l’assedio e l’ignavia sul genocidio e la carestia dei palestinesi a G - X Vai su X

Renzi, Calenda e il governo Meloni dicono sì al piano di Trump per Gaza. Azione: "Ora mozione unitaria" - L'iniziativa per la fine della guerra tra Israele e Hamas è stata "accolta con piacere dall'Italia", dice la premier Meloni. Come scrive ilfoglio.it

Ecco cosa prevede il nuovo piano Usa per Gaza proposto da Trump e accettato da Netanyahu - web della Casa bianca si sviluppa in una ventina di punti e prevede: La de- Da tpi.it