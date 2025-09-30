Conte | Piano di Trump per Gaza? Spirito condivisibile ma manca il riconoscimento dello Stato palestinese

Ilfattoquotidiano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“A Gaza c’è un genocidio in corso, ben venga il tentativo di riappacifazione, delineare un percorso articolato, rispetto alla prospettiva di Netanyahu di completare il lavoro adesso si apre uno spiraglio, ma dobbiamo stare attenti e mi auguro si possa discutere più a fondo alcuni aspetti di questa proposta di pace. Lo spirito complessivo è condivisibile”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, intervenendo al convegno ‘A 50 anni dalla conferenza di Helsinki’, commentando il piano Trump per Gaza. Con i giornalisti, il presidente 5 Stelle sottolinea però le criticità del piano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

conte piano di trump per gaza spirito condivisibile ma manca il riconoscimento dello stato palestinese

© Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Piano di Trump per Gaza? Spirito condivisibile ma manca il riconoscimento dello Stato palestinese”

In questa notizia si parla di: conte - piano

Beukema al Napoli: riserva di lusso o nuovo titolare? | Conte ha un piano a sorpresa

Napoli scatenato, tris di colpi per Conte: Lucca a un passo, si chiude per altri due | Svelato il piano

Napoli: Beukema, De Bruyne, Lang e Lucca | Il piano di Conte per i nuovi acquisti

conte piano trump gazaRenzi, Calenda e il governo Meloni dicono sì al piano di Trump per Gaza. Azione: "Ora mozione unitaria" - L'iniziativa per la fine della guerra tra Israele e Hamas è stata "accolta con piacere dall'Italia", dice la premier Meloni. Come scrive ilfoglio.it

conte piano trump gazaEcco cosa prevede il nuovo piano Usa per Gaza proposto da Trump e accettato da Netanyahu - web della Casa bianca si sviluppa in una ventina di punti e prevede: La de- Da tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Piano Trump Gaza