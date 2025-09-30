Conte | Per De Bruyne il caso è chiuso Non escludo Elmas terzino Sarà un anno molto complesso
Il tecnico del Napoli ha parlato alla vigilia della sfida di Champions contro lo Sporting Lisbona: le dichiarazioni complete in conferenza stampa Se vai ad analizzare chi gioca in Europa, avendo più partite hai più infortuni perché gli infortuni diminusicono e i muscoli sono sotto stress. Non allenarti come serve porta alle problematiche, fa parte del gioco. Quando sono tutte in un settore è più difficile da gestire. Si è fermato Rrahmani, poi Buongiorno e dopo di loro Spinazzola e Olivera. Abbiamo poi Marianucci e Mazzocchi fuori lista. De Bruyne? A me non piace parlare del singolo e noi vinciamo da squadra e perdiamo da squadra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
