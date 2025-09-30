Conte pensa solo a Napoli-Sporting De Bruyne caso chiuso
"Infortuni? Con chi è a disposizione cercheremo di ottenere il massimo" NAPOLI - "Se analizziamo bene tutte le squadre che fanno la competizione europea è inevitabile, avendo più partite, di avere degli infortuni in virtù del fatto che gli allenamenti sono di meno. Il problema è che gli infortuni so. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Sorpresa Napoli, niente colpo in attacco: Conte pensa di adattare un azzurro
“Ci pensa seriamente”: Conte può salutare un suo fedelissimo, offerta bomba dall’Arabia
**Almasri: Conte a Meloni, 'io scappo? Ma come ti permetti? Pensa a Santanchè...'**
DIRETTA | Napoli-Sporting, la conferenza di Conte: seguila live - Il Napoli vuole cambiare marcia dopo le sconfitte contro Manchester City e Milan: le parole di Antonio Conte in conferenza stampa ... Secondo calciomercato.it
Conte, allenatore del Napoli, ha parlato così alla vigilia del match di Champions League contro lo Sporting CP - Conte, allenatore del Napoli, ha parlato così alla vigilia del match di Champions League contro lo Sporting CP Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli Sporting CP di Champions League, ... Lo riporta juventusnews24.com