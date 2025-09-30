Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, racconta la riunione di ieri a Castel Volturno dopo la sconfitta di Milano e la sostituzione di De Bruyne non gradita dal fuoriclasse belga. Scrive il Corsera: In sala c’è silenzio, l’analisi degli errori è puntuale. Sembra una normale giornata a Castel Volturno, non lo è. Inevitabile infatti che le parole di Conte a un certo punto arrivino alla scenetta di San Siro, quando De Bruyne esce dal campo piuttosto nervoso e non si preoccupa di dare il cinque al suo allenatore, cosa che invece Mctominay fa un secondo dopo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte non è Guardiola e ha ricordato a De Bruyne che «tutti sono utili, nessuno è indispensabile» (Corsera)