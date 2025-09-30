Conte la Champions per dimenticare il Milan | Sporting elite del calcio De Bruyne? Va supportato
Le parole del tecnico dei partenopei sulla sfida contro il club di Lisbona: "Kevin è un giocatore del Napoli, se fa bene la squadra fa bene lui e viceversa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: conte - champions
Conte da Champions? Chivu cucirà gli strappi? E Tudor... Sette domande per sette allenatori
Pepe svela il retroscena: «Conte mi diceva spesso questa cosa. Vi racconto cosa successe prima della finale di Champions con il Barcellona»
Sacchi: «Conte costruisce un grande Napoli. Con De Bruyne il salto anche in Champions»
Il Napoli, a differenza dei rossoneri, gioca la Champions, e Conte ha già troppi infortunati in squadra. - facebook.com Vai su Facebook
#Boniek elogia #Conte e il suo #Napoli: "In Champions potrebbe finalmente riuscire..." - X Vai su X
Conte, la Champions per dimenticare il Milan: "Sporting elite del calcio. De Bruyne? Va supportato..." - Le parole del tecnico dei partenopei sulla sfida contro il club di Lisbona: "Kevin è un giocatore del Napoli, se fa bene la squadra fa bene lui e viceversa" ... Segnala msn.com
Il Napoli vuole dimenticare Milano ma conta le assenze per la Champions - Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Milan, il Napoli si trova a fronteggiare una situazione d’emergenza che rischia di compromettere le prossime ... Si legge su dailynews24.it