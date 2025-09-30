Conte la Champions per dimenticare il Milan | Sporting elite del calcio De Bruyne? Va supportato

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del tecnico dei partenopei sulla sfida contro il club di Lisbona: "Kevin è un giocatore del Napoli, se fa bene la squadra fa bene lui e viceversa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

conte la champions per dimenticare il milan sporting elite del calcio de bruyne va supportato

© Gazzetta.it - Conte, la Champions per dimenticare il Milan: "Sporting elite del calcio. De Bruyne? Va supportato..."

In questa notizia si parla di: conte - champions

Conte da Champions? Chivu cucirà gli strappi? E Tudor... Sette domande per sette allenatori

Pepe svela il retroscena: «Conte mi diceva spesso questa cosa. Vi racconto cosa successe prima della finale di Champions con il Barcellona»

Sacchi: «Conte costruisce un grande Napoli. Con De Bruyne il salto anche in Champions»

conte champions dimenticare milanConte, la Champions per dimenticare il Milan: "Sporting elite del calcio. De Bruyne? Va supportato..." - Le parole del tecnico dei partenopei sulla sfida contro il club di Lisbona: "Kevin è un giocatore del Napoli, se fa bene la squadra fa bene lui e viceversa" ... Segnala msn.com

conte champions dimenticare milanIl Napoli vuole dimenticare Milano ma conta le assenze per la Champions - Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Milan, il Napoli si trova a fronteggiare una situazione d’emergenza che rischia di compromettere le prossime ... Si legge su dailynews24.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Champions Dimenticare Milan