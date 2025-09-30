Conte ha ricordato a De Bruyne che certe reazioni possono essere tollerate una volta sola – Corsport

Conte ha ricordato a De Bruyne (e agli altri) che certe reazioni possono tollerate una volta sola – Corsport Il caso De Bruyne, o il kevingate. Antonio Conte ha parlato alla squadra e al belga dopo la reazione alla sostituzione di domenica sera a Milano. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Ieri, poi, in occasione della prima seduta al centro sportivo di Castel Volturno in vista della sfida Champions di domani al Maradona con lo Sporting Lisbona, Conte è giustamente tornato sulla vicenda e soprattutto sulle prospettive future. Ricordando molto giustamente a tutti che esiste la squadra e non i singoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte ha ricordato a De Bruyne che certe reazioni possono essere tollerate una volta sola – Corsport

