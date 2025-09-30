Conte furioso insulti negli spogliatoi | scoppia il caso de Bruyne

Tensioni all’interno dello spogliatoio: Antonio Conte furioso con il giocatore. A Napoli scoppia il caso De Bruyne Il Napoli di Antonio Conte ha incassato la prima battuta d’arresto in campionato, uscendo sconfitto da San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri. Non è bastato il rigore realizzato da Kevin De Bruyne al 15º minuto della ripresa per evitare la sconfitta: i rossoneri, nonostante l’inferiorità numerica nel secondo tempo, hanno dato prova di grande solidità e si sono imposti per 2-1, rilanciandosi in piena corsa scudetto. Il Milan ha capitalizzato due delle tre vere occasioni create, chiudendo la prima frazione in vantaggio per 2-0. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

