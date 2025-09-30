Conte esce allo scoperto | Non voglio fare polemica sul calendario… Ecco cosa è successo con De Bruyne Parole chiare dell’ex Juventus!

Conte, allenatore del Napoli, ha parlato così alla vigilia del match di Champions League contro lo Sporting CP. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli Sporting CP di Champions League, Antonio Conte ha presentato così la sfida. Ecco le parole dell’ex bianconero. INFORTUNI – « Se analizzi bene, tutte le squadre con le coppe europee è inevitabile avere più infortuni perché giochi di più mentre gli allenamenti sono sempre di meno. Giocare spesso sottopone i muscoli ad uno stress e non ti alleni, è l’inverso a mio avviso. E’ il non allenarsi come servirebbe che può portarti alle problematiche, ma fa parte del gioco, poi se arrivano tutte in un settore diventa più difficile da gestire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

