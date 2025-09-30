Dopo il caos di San Siro per chiarirsi è meglio che Conte e De Bruyne, più che o 'ccafè, si concedano una tazza di camomilla, anzi due: come mostra l'AI di X (sopra). *** Nella Pro League saudita i tifosi del Neom ricevono le istruzioni su cosa cantare via WhatsApp e sono pagati 11 €, ma a chi si manda il curriculum? *** Dopo tante punzecchiature Graziani elogia Dovbyk, anche se alla DS comincia con «mi verrebbe da dire gli è caduta addosso. ». Rai 2. *** Dopo il pari col Verona Tudor se l'è presa col calendario e con l'arbitro. Poi non ha battuto l'Atalanta e a settembre ha già finito le scuse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Conte e De Bruyne, serve la camomilla