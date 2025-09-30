Conte e De Bruyne serve la camomilla

Ilgiornale.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il caos di San Siro per chiarirsi è meglio che Conte e De Bruyne, più che o 'ccafè, si concedano una tazza di camomilla, anzi due: come mostra l'AI di X (sopra). *** Nella Pro League saudita i tifosi del Neom ricevono le istruzioni su cosa cantare via WhatsApp e sono pagati 11 €, ma a chi si manda il curriculum? *** Dopo tante punzecchiature Graziani elogia Dovbyk, anche se alla DS comincia con «mi verrebbe da dire gli è caduta addosso. ». Rai 2. *** Dopo il pari col Verona Tudor se l'è presa col calendario e con l'arbitro. Poi non ha battuto l'Atalanta e a settembre ha già finito le scuse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

conte e de bruyne serve la camomilla

© Ilgiornale.it - Conte e De Bruyne, serve la camomilla

In questa notizia si parla di: conte - bruyne

Conte, messaggio chiaro a De Bruyne: il belga non salterà di gioia

De Laurentiis arriva a Dimaro: “De Bruyne farà la differenza. Conte? Non sbaglia mai”

Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”

conte de bruyne serveConte e De Bruyne, serve la camomilla - Dopo il caos di San Siro per chiarirsi è meglio che Conte e De Bruyne, più che o 'ccafè , si concedano una tazza di camomilla, anzi due: come mostra l'AI di X (sopra). Segnala ilgiornale.it

conte de bruyne serveDe Bruyne-Conte, Mediaset: "Serve ricucire strappo. Ma Kdb limita McTominay" - "Ricucire lo strappo con De Bruyne, professionista esemplare che, con ogni probabilità, dimenticherà al più presto l'accaduto (sostituzione, appunto, non ... Secondo tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Conte De Bruyne Serve