Conte-De Bruyne non è finita qui | spunta un nuovo retroscena sulla vicenda

In casa Napoli, continua a tenere banco la questione legata al centrocampista belga. Arrivano aggiornamenti con nuovi retroscena sul caso Era perfettamente scontato che sarebbe diventato un caso nazionale e d’altronde l’Italia calcistica è nota per adorare questo tipo di situazioni. Dunque, qual è la soluzione? Chi tra Conte e De Bruyne farà un passo indietro? Che si possa continuare così è fuori discussione, ne va della serenità dello spogliatoio e di tutto l’ambiente Napoli. In tal senso, c’è un ulteriore aspetto da considerare. Caso De Bruyne, c’è un dettaglio fondamentale: ecco quale. Auspicabilmente, la questione non andrà troppo per le lunghe: sia Conte che De Bruyne sono dei veri e propri fuoriclasse e sapranno comprendere che gli interessi dello spogliatoio vengono prima del loro ego. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte-De Bruyne, non è finita qui: spunta un nuovo retroscena sulla vicenda

