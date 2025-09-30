Conte-De Bruyne clima teso ma attesa per il chiarimento
Dopo l’episodio di San Siro e le parole in conferenza, lo spogliatoio del Napoli resta sotto osservazione. La sensazione è che il confronto sia solo rimandato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non è ancora arrivato il faccia a faccia tra Antonio Conte e Kevin De Bruyne dopo il cambio mal digerito dal belga a San Siro e la risposta del tecnico in conferenza stampa. Il nervosismo resta palpabile, anche se la vicenda potrebbe chiudersi da un momento all’altro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: conte - bruyne
