Conte-De Bruyne clima teso ma attesa per il chiarimento

Dopo l'episodio di San Siro e le parole in conferenza, lo spogliatoio del Napoli resta sotto osservazione. La sensazione è che il confronto sia solo rimandato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non è ancora arrivato il faccia a faccia tra Antonio Conte e Kevin De Bruyne dopo il cambio mal digerito dal belga a San Siro e la risposta del tecnico in conferenza stampa. Il nervosismo resta palpabile, anche se la vicenda potrebbe chiudersi da un momento all'altro.