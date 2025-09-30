Conte chiude il caso De Bruyne ma non fa sconti | Patti chiari e amicizia lunga si dice a casa mia

Antonio Conte ha parlato alla vigilia della partita di Champions League contro lo Sporting Club e ha chiuso il caso De Bruyne: "Tutto chiarito, patti chiari e amicizia lunga si dice a casa mia".

Colpo Napoli, lo vuole Conte: si chiude

Napoli scatenato, tris di colpi per Conte: Lucca a un passo, si chiude per altri due | Svelato il piano

MERCATO NAPOLI: ADL chiude le porte al grande sogno | Conte si dovrà accontentare

Conte chiude il caso De Bruyne ma non fa sconti: "Patti chiari e amicizia lunga si dice a casa mia" - Antonio Conte ha parlato alla vigilia della partita di Champions League contro lo Sporting Club e ha chiuso il caso De Bruyne: "Tutto chiarito, patti chiari e amicizia lunga si dice a casa mia"

Conte: "Caso De Bruyne? Chi mi conosce sa il mio punto di vista. Sporting al top del calcio portoghese" - Le parole del tecnico in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona