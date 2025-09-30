Contatta due donne su un sito d'incontri e le sequestra in casa | Ha provato a farci drogare voleva 2mila euro

L'uomo, 36 anni, ha trattenuto le due donne in casa, minacciandole di avere un’arma e provando a estorcergli i soldi che aveva dato loro. Le due, 30 e 22 anni, sono riuscite a fuggire e a chiamare aiuto. Il 36enne è stato arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

