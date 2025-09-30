Consorzio Asi Pignetti | Tariffe aggiornate nel rispetto delle norme

In merito al comunicato diffuso da Confindustria Caserta, il Consorzio ASI ritiene opportuno fornire alcune doverose precisazioni. In piena ottemperanza alla sentenza del TAR Campania e nel rispetto della Delibera della Giunta Regionale, il Consorzio ha provveduto all'adeguamento delle tariffe consortili, recependo integralmente quanto stabilito, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto, non risultano contenziosi aperti. Le tariffe applicate alle imprese insediate nelle aree industriali di competenza, dunque, sono pienamente conformi agli indirizzi regionali e mirano a garantire l'erogazione di servizi essenziali per lo sviluppo e il consolidamento delle attività produttive.

