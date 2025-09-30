Consiglio Provinciale approvato lo stanziamento di 2,3 milioni di euro per vari investimenti
Via libera dalla Provincia di Parma a nuovi investimenti per 2,3 milioni di euro grazie all’inserimento a bilancio delle risorse derivanti dalla vittoria, in primo grado, della causa contro Monte dei Paschi di Siena. “Le risorse – spiega il presidente della Provincia Alessandro Fadda – sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: consiglio - provinciale
Consiglio Provinciale, approvata variazione di bilancio per liceo artistico di Treviso
Via dal consiglio provinciale, Scancariello: "Segnale forte". Video di Palazzo: "Non voglio essere frainteso"
In Consiglio provinciale si è discusso soprattutto di strade e manutenzione
Il giudice del lavoro ha dato ragione alla dirigente del comprensorio sanitario di Merano per la mancata nomina a segretario generale del consiglio provinciale - facebook.com Vai su Facebook
La relazione presentata oggi in consiglio provinciale a Bolzano. #IoSeguoTgr @TgrRai - X Vai su X
La Spezia, approvato il bilancio in Provincia. Peracchini: “Opposizione assente” - Approvato oggi dal Consiglio provinciale, a sola maggioranza e con l’astensione dell’unico esponente dell’opposizione presente in seduta, il bilancio di previsione ... Segnala lanazione.it
La Provincia approva la richiesta di stanziamento dei fondi per l'assistenza specialistica - "Chiediamo alla Regione Toscana che si attivi anche con il Governo per ottenere lo stanziamento di risorse adeguate al servizio di assistenza specialistica". Lo riporta lanazione.it