Consiglio Provinciale approvato lo stanziamento di 2,3 milioni di euro per vari investimenti

Parmatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera dalla Provincia di Parma a nuovi investimenti per 2,3 milioni di euro grazie all’inserimento a bilancio delle risorse derivanti dalla vittoria, in primo grado, della causa contro Monte dei Paschi di Siena. “Le risorse – spiega il presidente della Provincia Alessandro Fadda – sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consiglio - provinciale

Consiglio Provinciale, approvata variazione di bilancio per liceo artistico di Treviso

Via dal consiglio provinciale, Scancariello: "Segnale forte". Video di Palazzo: "Non voglio essere frainteso"

In Consiglio provinciale si è discusso soprattutto di strade e manutenzione

La Spezia, approvato il bilancio in Provincia. Peracchini: “Opposizione assente” - Approvato oggi dal Consiglio provinciale, a sola maggioranza e con l’astensione dell’unico esponente dell’opposizione presente in seduta, il bilancio di previsione ... Segnala lanazione.it

La Provincia approva la richiesta di stanziamento dei fondi per l'assistenza specialistica - "Chiediamo alla Regione Toscana che si attivi anche con il Governo per ottenere lo stanziamento di risorse adeguate al servizio di assistenza specialistica". Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Provinciale Approvato Stanziamento