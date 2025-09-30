Consiglio provinciale approvata la quinta variazione di bilancio | oltre 10 milioni per la manutenzione delle strade

Cesenatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio provinciale di Forlì-Cesena si è riunito lunedì, approvando atti programmatici e dando il via libera alla ratifica della quinta variazione di bilancio. E' stata ratificata la quinta variazione di bilancio, per reintrodurre risorse destinate alla manutenzione straordinaria delle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consiglio - provinciale

Consiglio Provinciale, approvata variazione di bilancio per liceo artistico di Treviso

Via dal consiglio provinciale, Scancariello: "Segnale forte". Video di Palazzo: "Non voglio essere frainteso"

In Consiglio provinciale si è discusso soprattutto di strade e manutenzione

Cpo Trento, 'in Consiglio regionale una legge approvata a metà' - Ha soddisfatto una parte del Consiglio regionale, ma non ne ha soddisfatto un'altra parte, e non ha soddisfatto alcune associazioni". Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Provinciale Approvata Quinta