Consigliera La Camera passa al gruppo misto Leoci | La maggioranza compatta e determinata

CAROVIGNO - Il gruppo coeso della lista "Adesso", che in questi anni ha operato al Comune di Carovigno, dovrà fare a meno della consigliera Antonella La Camera, dopo la sua decisione di passare al gruppo misto. Un cambiamento che tuttavia non intaccherà lo "stato di salute" della maggioranza che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: consigliera - camera

Fiuggi - Inaugurato oggi pomeriggio il nuovo stabilimento di imbottigliamento di “Acqua Fiuggi”. I commenti dei rappresentanti delle istituzioni. Parlano il deputato Massimo Ruspandini, la consigliera regionale Sara Battisti, il presidente della Camera di Comm - facebook.com Vai su Facebook

Il Pd di Roma nord perde pezzi. De Angelis passa al gruppo misto - La consigliera e presidente della commissione pari opportunità dice addio al partito democratico: “Visioni troppo distanti dalle mie”. romatoday.it scrive

Per Forza Italia il record di cambi di casacca: alla Camera il gruppo è cresciuto del 20 per cento - Ultimi i passaggi di Minardo e Bicchielli da Lega e Noi Moderati. Lo riporta repubblica.it