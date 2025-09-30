Conoscere i cani e curarli al meglio | incontro e corso per il patentino
Si intitola "Di che razza sei?", l'incontro pubblico in programma domenica 5 ottobre dalle 9 alle 13, al Salone Pierluigi di Palazzo Farnese, rivolto a tutti i cittadini che desiderano conoscere meglio attitudini e caratteristiche delle diverse specie canine.
Firenze, una serata per conoscere cani e gatti del rifugio ‘Gli Amici di Barone’
Festa del cane 28 09 2025 Ottima occasione anche per socializzare tra padroni e tra cani. Per chi non ne ha è opportunità di conoscere razze, di cani, e caratteristiche.
Cani, il corso di formazione per i proprietari (pagato dal Comune) raggiunte i 70 iscritti: «Prevenire è meglio che curare» - Nella realtà di Montebelluna non sono mancati, soprattutto in passato, casi di cani morsicatori