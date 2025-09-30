Congresso nazionale di Vestibologia

Dal 2 al 4 ottobre 2025 si terrà, presso l’Hotel Galilei di Pisa, il X Congresso della Società Italiana di Vestibologia. L’evento rappresenterà un’importante occasione di aggiornamento e confronto su tutti i principali temi legati alla patologia dell’equilibrio. Negli ultimi anni, l’interesse per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

