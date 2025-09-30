Conferenza Stampa UGL Ottobre Mese della Sicurezza 2025
Martedì 1o Ottobre, presso CEOforLIFE in Piazza di Montecitorio, si terrà la conferenza stampa “Proteggiti, Formati, Amati – La Sicurezza è un tuo diritto” promossa dal Sindacato UGL, un incontro dedicato a rafforzare e diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, con il contributo di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: conferenza - stampa
Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa
Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»
Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni
#Trump nella conferenza stampa a margine dell'incontro con il premier #Netanyahu ha illustrato il piano in 20 punti per portare a #Gaza e in tutto il #MedioOriente quella che ha definito "la pace eterna" - X Vai su X
La proposta del Presidente #Trump riapre la speranza per un cessate il fuoco a #Gaza. Dopo l’annuncio in conferenza stampa con il premier #Netanyahu, ora si attende la risposta di #Hamas. Qatar ed Egitto, impegnati nella mediazione, hanno trasmesso il pi - facebook.com Vai su Facebook
“Camminata per la vita 2025”, l’8 ottobre la presentazione nell’Aula Consiliare del Comune di Rieti - Il prossimo 8 ottobre, alle ore 11:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Rieti, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione della “Camminata per la vita”, l’evento di ... Segnala rietinvetrina.it
Manifestazione del 27 ottobre. Giovedì 25 la conferenza stampa di presentazione - Le ragioni della protesta saranno illustrate in una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 25 ottobre alle ore 11. Si legge su quotidianosanita.it